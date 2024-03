Norwegian Cruise Line Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Die Norwegian Cruise Line schüttet derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,74 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 2,74 % ist. Dieser niedrigere Ertrag führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Norwegian Cruise Line-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 17,22 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 19,39 USD liegt damit deutlich darüber, mit einem Unterschied von +12,6 Prozent. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Gut". Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt bei 17,88 USD, was ein Unterschied von +8,45 Prozent zum letzten Schlusskurs bedeutet, und somit erhält die Aktie auch hier ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird die Norwegian Cruise Line-Aktie daher in der einfachen Charttechnik als "Gut" eingestuft.

Von insgesamt 7 Analystenbewertungen der Norwegian Cruise Line-Aktie aus den letzten zwölf Monaten sind 3 Bewertungen "Gut", 3 "Neutral" und 1 "Schlecht". Dies führt zu einem Durchschnitts-Rating von "Neutral". Aus dem letzten Monat liegen keine neuen Analystenupdates vor. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 15,29 USD, was bedeutet, dass die Aktie um -21,17 Prozent vom letzten Schlusskurs (19,39 USD) fallen könnte. Die daraus abgeleitete Empfehlung ist daher "Schlecht". Insgesamt erhält die Norwegian Cruise Line von den Analysten somit ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich in den letzten Wochen eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Norwegian Cruise Line. Dies wird auf negative Auffälligkeiten in den sozialen Medien zurückgeführt und führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Die Aufmerksamkeit über das Unternehmen hat jedoch zugenommen, was mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst erhält die Norwegian Cruise Line für dieses Kriterium daher ein "Schlecht"-Rating.