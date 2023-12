Norwegian Cruise Line Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Die technische Analyse der Aktie der Norwegian Cruise Line zeigt, dass sich das Wertpapier derzeit in einem Aufwärtstrend befindet. Dies wird anhand des 50- und 200-Tages-Durchschnitts deutlich. Der längerfristige Durchschnitt liegt bei 16,11 USD, was deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 20,36 USD liegt, was einer Abweichung von +26,38 Prozent entspricht. Auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt von 15,23 USD zeigt eine deutliche Abweichung von +33,68 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs. Aufgrund dieser trendfolgenden Indikatoren erhält die Norwegian Cruise Line-Aktie eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich jedoch ein anderes Bild. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt derzeit 0, was einer negativen Differenz von -2,83 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Norwegian Cruise Line von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.

Auch das Stimmungsbild und der Buzz um die Aktie haben sich in den letzten Wochen hin zum Negativen verändert. Negative Auffälligkeiten in den sozialen Medien führen zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Kriterium. Zudem wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Norwegian Cruise Line für diese Stufe daher ein "Schlecht".

In der fundamentalen Analyse wird die Aktie der Norwegian Cruise Line jedoch als unterbewertet eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt mit 2,73 insgesamt 94 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Hotels Restaurants und Freizeit", der 48,89 beträgt. Aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

