Norwegian Cruise Line Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Die Aktie von Norwegian Cruise Line wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen. Das KGV liegt mit 2,73 insgesamt 94 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Hotels Restaurants und Freizeit", der bei 48,89 liegt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie der Norwegian Cruise Line als neutral betrachtet wird. Der RSI7 liegt bei 12,15 und der RSI25 bei 11,22, was zu einer "Gut"-Empfehlung für beide Zeitrahmen führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich jedoch eine negative Veränderung des Stimmungsbildes in den letzten Wochen. Negative Auffälligkeiten in den sozialen Medien führen zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Kriterium. Auch die abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen wird als "Schlecht" bewertet. Insgesamt erhält Norwegian Cruise Line daher für diese Stufe ein "Schlecht".

Im Branchenvergleich glänzt Norwegian Cruise Line mit einer Performance von 21,69 Prozent in den letzten 12 Monaten, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um -1,4 Prozent gefallen sind, was einer Outperformance von +23,09 Prozent entspricht. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Norwegian Cruise Line mit 26,33 Prozent über dem Durchschnittswert von -4,63 Prozent. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

