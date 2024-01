Norwegian Cruise Line Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Die Norwegian Cruise Line-Aktie wird derzeit von Analysten als "Neutral" bewertet. In den letzten zwölf Monaten wurden 3 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 15,29 USD, was einem Abwärtspotenzial von -13,93 Prozent entspricht. Daher wird das Wertpapier mit einer "Schlecht"-Empfehlung bewertet. Insgesamt erhält Norwegian Cruise Line eine "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten auf negative Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie hin. In den letzten beiden Wochen überwogen die negativen Kommentare und Meinungen. Auch wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt wurden acht Handelssignale ermittelt, davon sieben positive und ein negatives Signal. Basierend auf der Anlegerstimmung wird die Aktie von Norwegian Cruise Line als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat Norwegian Cruise Line in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 21,69 Prozent erzielt, was um mehr als 24 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche, die eine mittlere Rendite von 0,41 Prozent aufweist, liegt die Rendite von Norwegian Cruise Line mit 21,28 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 16,68 USD, was einer Abweichung von +6,47 Prozent entspricht. Damit erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage beträgt 17,13 USD, was einer Abweichung von +3,68 Prozent entspricht. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird das Unternehmen in der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating bewertet.