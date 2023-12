Norwegian Cruise Line Aktie: Wer hätte das gedacht?

Der Aktienkurs von Norwegian Cruise Line verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 21,69 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen der "Hotels, Restaurants und Freizeit"-Branche eine Outperformance von +22,95 Prozent darstellt. Auch im Bereich "Zyklische Konsumgüter" übertraf das Unternehmen mit einer Rendite von 26,24 Prozent den Branchendurchschnitt um 26,24 Prozent, was zu einem positiven Rating in dieser Kategorie führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Norwegian Cruise Line derzeit bei 2,73, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 48,99 liegt. Aus diesem Grund erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien und gilt als unterbewertet.

Im Bereich Sentiment und Buzz zeigt sich, dass in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Norwegian Cruise Line in den sozialen Medien zu verzeichnen war. Die Aktie wird daher als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde über das Unternehmen deutlich mehr diskutiert als normal, was auf eine steigende Aufmerksamkeit seitens der Anleger hinweist und zu einem positiven Rating führt.

Die Analysteneinschätzung ergibt ein durchschnittliches Rating von "Neutral" für die Norwegian Cruise Line-Aktie, basierend auf 8 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten. Obwohl keine aktuellen Analystenupdates vorliegen, zeigt sich aus den abgegebenen Kurszielen eine mögliche negative Abweichung vom letzten Schlusskurs, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Zusammenfassend erhält Norwegian Cruise Line von den Analysten ein "Neutral"-Rating, während fundamentale Kriterien auf eine Unterbewertung hinweisen und eine positive Aufmerksamkeit in den sozialen Medien zu verzeichnen ist.