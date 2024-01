Norwegian Cruise Line Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Werkzeug der technischen Analyse, das das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen bestimmten Zeitraum betrachtet. Aktuell weist der RSI für die Norwegian Cruise Line einen Wert von 84 auf, was auf eine Überbewertung hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Durch die Ausdehnung des Zeitraums auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich jedoch ein Wert von 38, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird.

Bei den Bewertungen von Analysten in den letzten zwölf Monaten erhielt die Norwegian Cruise Line insgesamt 8 Bewertungen, wovon 3 "Gut", 4 "Neutral" und 1 "Schlecht" waren. Dies führt zu einem Gesamtrating von "Neutral" für die Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 15 USD, was ein Abwärtspotenzial von -15,73 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs von 17,8 USD bedeutet und somit zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv, wie aus den Meinungen der vergangenen zwei Wochen hervorgeht. Es wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auch die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 0 "Schlecht"- und 8 "Gut"-Signale, was zu einer weiteren "Gut"-Empfehlung führt.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung im Branchenvergleich liegt die Rendite der Norwegian Cruise Line mit 21,69 Prozent deutlich über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter", jedoch unter der Rendite der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche. Diese Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.