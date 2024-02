Norwegian Cruise Line Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Für die Norwegian Cruise Line gibt es aus den letzten zwölf Monaten 3 gute, 3 neutrale und 1 schlechte Einschätzungen von Analysten, was im Durchschnitt zu einem "Neutral"-Rating führt. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 15,29 USD, was einem möglichen Rückgang von -14,08 Prozent vom letzten Schlusskurs (17,79 USD) entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt mit einer "Neutral"-Empfehlung bewertet.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmung gegenüber Norwegian Cruise Line in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. An acht Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen drehte sich die Gesprächsstimmung verstärkt um positive Themen, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" führt. Statistische Auswertungen basierend auf historischen Daten zeigen, dass es in den letzten zwei Wochen überwiegend Kaufsignale gab, was zu einer positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Norwegian Cruise Line liegt bei 38,55, was als "Neutral" betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 64, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Was die Fundamentaldaten betrifft, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 2,73, was 94 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 48. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.