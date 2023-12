Norwegian Cruise Line Aktie: Was für ein Erfolg!

Der Aktienkurs von Norwegian Cruise Line hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 21,69 Prozent erzielt, was mehr als 22 Prozent über dem Durchschnitt der Zyklischen Konsumgüter-Branche liegt. Auch im Vergleich zur "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche, die eine mittlere Rendite von 2,32 Prozent aufweist, hat Norwegian Cruise Line mit 19,38 Prozent eine deutlich bessere Performance erzielt. Diese starke Entwicklung hat zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie geführt.

Analysten bewerten die Norwegian Cruise Line-Aktie derzeit als "Neutral", basierend auf 3 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten von 15 USD deutet auf ein Abwärtspotential von -28,4 Prozent hin, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Norwegian Cruise Line daher eine "Neutral"-Bewertung in dieser Analysekategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Norwegian Cruise Line liegt aktuell bei 2, im Vergleich zu einem Branchendurchschnitt von 50. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Einschätzung in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Norwegian Cruise Line-Aktie zeigt eine Überverkauftheit, mit einem RSI von 24 für die letzten 7 Tage und 18,34 für die letzten 25 Tage. Basierend auf dem RSI erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich somit eine positive Bewertung für Norwegian Cruise Line basierend auf den Branchenvergleichen, Analystenbewertungen, fundamentalen Kennzahlen und dem Relative Strength Index.