Norwegian Cruise Line Aktie: Viel Lärm um nichts?

An der Heimatbörse New York notiert Norwegian Cruise Line per 14.10.2022, 22:14 Uhr bei 13.04 USD. Norwegian Cruise Line zählt zum Segment "Hotels Resorts & Kreuzfahrtlinien".

Die Aussichten für Norwegian Cruise Line haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 13 Analystenbewertungen für die Norwegian Cruise Line-Aktie abgegeben. Davon waren 6 Bewertungen "Buy", 7 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Hold"-Rating für die Norwegian Cruise Line-Aktie. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Hold". In diesem Zeitraum stuften 0 Analysten den Titel als Buy ein, 1 als Hold und 0 als Sell. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 21,31 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 64,54 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (12,95 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Norwegian Cruise Line somit ein "Hold"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

2. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Norwegian Cruise Line in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den roten Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Sell"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Norwegian Cruise Line wurde deutlich mehr diskutiert als normal, außerdem ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Buy"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Sell"-Rating.

3. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Norwegian Cruise Line von 12,95 USD ist mit -22,13 Prozent Entfernung vom GD200 (16,63 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Sell"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 13,63 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Hold"-Signal vorliegt, da der Abstand -4,99 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Norwegian Cruise Line-Aktie als "Hold" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

