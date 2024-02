Norwegian Cruise Line Aktie: So schnell kann es gehen

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Norwegian Cruise Line diskutiert, wobei vor allem negative Meinungen vorherrschten. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen vor allem mit den negativen Themen rund um das Unternehmen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führte. Analytische Studien zeigen jedoch, dass auch einige "Gut"-Signale abgegeben wurden, insgesamt sechs an der Zahl. Somit ergibt sich auf dieser Ebene insgesamt ein "Gut"-Signal, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" in der Analyse der Anleger-Stimmung führt.

Von Analysten wird die Norwegian Cruise Line-Aktie aktuell ebenfalls mit "Neutral" bewertet. In den letzten zwölf Monaten wurden 3 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertung abgegeben. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten (15,29 USD) deutet auf ein Abwärtspotential von -6,17 Prozent hin, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Somit erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Ebene.

Bei der technischen Analyse ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 17,05 USD, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 16,29 USD lag. Dies entspricht einem Unterschied von -4,46 Prozent. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (18,21 USD) liegt der letzte Schlusskurs unter diesem Wert (-10,54 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie der Norwegian Cruise Line ebenfalls als "Neutral" eingeschätzt. Der RSI7 liegt bei 76,75, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 59,74 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt resultiert daraus ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.