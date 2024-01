Norwegian Cruise Line Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Das Wertpapier von Norwegian Cruise Line hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 7 Analystenbewertungen erhalten, wobei die durchschnittliche Bewertung "Neutral" ist. Diese setzt sich aus 3 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Die durchschnittliche Kursprognose von 15,29 USD ergibt ein Abwärtspotenzial von -12,7 Prozent, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Norwegian Cruise Line eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Norwegian Cruise Line ist positiv, da vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Allerdings gab es in den letzten Tagen weder starke positive noch negative Diskussionen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Weiterführende Untersuchungen zeigen, dass überwiegend "Gut"-Signale abgegeben wurden, was zu einer positiven Analyse der Anleger-Stimmung führt.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Norwegian Cruise Line mit einem Wert von 2,73 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt. Mit einem Branchen-KGV von 51,04 liegt die Aktie 95 Prozent unter diesem Wert, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Im Branchenvergleich erzielte Norwegian Cruise Line in den letzten 12 Monaten eine Performance von 21,69 Prozent, was eine Underperformance von -14,89 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Im Sektorvergleich lag die Rendite jedoch 11,28 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.