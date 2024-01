Norwegian Cruise Line Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten insgesamt 7 Empfehlungen für die Norwegian Cruise Line abgegeben, darunter 3 Kaufempfehlungen, 3 Halteempfehlungen und 1 Verkaufsempfehlung. Es gab keine Updates im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 15,29 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von -11,23 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Neutral".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Norwegian Cruise Line beträgt derzeit 2, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Hotels, Restaurants und Freizeit" als unterbewertet angesehen wird. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine positive Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basierend auf Diskussionen in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. In den letzten ein bis zwei Tagen hat sich die Stimmung jedoch zu positiven Themen gewandelt, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Aus technischer Sicht ergibt sich eine neutrale Bewertung auf Basis des 200-Tage-Durchschnitts und des 50-Tage-Durchschnitts. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 17,22 USD, was einer Abweichung von +2,56 Prozent vom 200-Tage-Durchschnitt und -1,94 Prozent vom 50-Tage-Durchschnitt entspricht.

Insgesamt erhält die Norwegian Cruise Line also eine neutrale Bewertung basierend auf den Analysen der Analysten, der fundamentalen Kennzahlen, des Anleger-Sentiments und der technischen Chartanalyse.