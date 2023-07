Norwegian Cruise Line Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Weitere Suchergebnisse zu "TeamViewer":

Für die Aktie Norwegian Cruise Line aus dem Segment "Hotels Resorts & Kreuzfahrtlinien" wird an der heimatlichen Börse New York am 10.07.2023, 21:48 Uhr, ein Kurs von 22.46 USD geführt.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Norwegian Cruise Line auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Norwegian Cruise Line-Aktie die Einschätzung "Hold" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 5 Buy, 6 Hold, 1 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Norwegian Cruise Line vor. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 16,17 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von -26,15 Prozent erzielen, da sie derzeit 21,89 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Sell". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Hold".

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Norwegian Cruise Line-Aktie hat einen Wert von 16,95. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überverkauft und erhält eine "Buy"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (20,57). Auch hier ist Norwegian Cruise Line überverkauft (Wert: 20,57), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Buy"-Rating. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Buy"-Rating für Norwegian Cruise Line.

3. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Norwegian Cruise Line für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Daher erhält Norwegian Cruise Line für diesen Faktor die Einschätzung "Hold". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist Norwegian Cruise Line insgesamt ein "Hold"-Wert.

