Norwegian Cruise Line Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, der die Kursbewegungen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Bei Werten zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Norwegian Cruise Line liegt bei 81,36, was als „überkauft“ eingestuft wird. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, liegt bei 58,58 und wird als neutral bewertet. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als „Schlecht“ eingestuft.

In Bezug auf Dividenden schüttet Norwegian Cruise Line derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Hotels Restaurants und Freizeitbranche. Mit einer Differenz von 2,74 Prozentpunkten (0 % gegenüber 2,74 %) wird die Dividendenpolitik der Aktie als „Schlecht“ eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz rund um Norwegian Cruise Line in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen nicht eindeutig verändert. Es gab keine grundlegende Verschiebung zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, was zu einer „Neutral“-Bewertung führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde unwesentlich mehr oder weniger über Norwegian Cruise Line diskutiert als normal, was ebenfalls zu einem „Neutral“-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie daher als „Neutral“ eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Norwegian Cruise Line-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 17,02 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 16,42 USD weicht somit um -3,53 Prozent ab, was zu einer „Neutral“-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen beträgt 18,16 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs darunter (-9,58 Prozent), was zu einer „Schlecht“-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Norwegian Cruise Line-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein „Neutral“-Rating.