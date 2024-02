Norwegian Cruise Line Aktie: Jubelschreie!

Norwegian Cruise Line wird von Analysten als unterbewertet eingestuft und erhält auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 2,73, was einem Abstand von 94 Prozent zum Branchen-KGV von 47,63 entspricht.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten der Norwegian Cruise Line 3-mal die Einschätzung "Gut", 3-mal "Neutral" und 1-mal "Schlecht" vergeben. Langfristig wird die Aktie von institutioneller Seite aus als "Neutral" bewertet. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates. Der aktuelle Kurs von 19,09 USD wird von den Analysten als negativ bewertet, da sie eine Entwicklung von -19,93 Prozent erwarten und ein mittleres Kursziel von 15,29 USD festlegen.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Norwegian Cruise Line insgesamt als "Gut" eingestuft wird. Der RSI7 beträgt 19,43, was eine positive Empfehlung bedeutet, während der RSI25 bei 41,07 liegt und somit als "Neutral" eingestuft wird.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist insgesamt positiv, obwohl in den Diskussionen der letzten Tage hauptsächlich negative Themen im Mittelpunkt standen. Die Analyse der Handelssignale aus den sozialen Medien ergab 0 "Schlecht"- und 2 "Gut"-Signale, was zu einer insgesamt positiven Empfehlung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine "Gut"-Empfehlung aufgrund der unterbewerteten Aktie, der neutralen Einschätzung von Analysten und des positiven Signals aus den sozialen Medien.