Norwegian Cruise Line Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten 3 Bewertungen für die Norwegian Cruise Line-Aktie abgegeben. Davon waren 2 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating für die Norwegian Cruise Line-Aktie. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 15,67 USD, was einem Abwärtspotenzial von -21,78 Prozent entspricht, basierend auf dem aktuellen Schlusskurs von 20,03 USD. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung. Insgesamt erhält Norwegian Cruise Line somit ein "Neutral"-Rating in diesem Analysebereich.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Norwegian Cruise Line liegt bei 65,34, was über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Hotels, Restaurants und Freizeit" von 47 liegt. Aufgrund des vergleichsweise hohen KGV wird die Aktie auf fundamentaler Basis als "teuer" bewertet.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Norwegian Cruise Line verläuft aktuell bei 17,33 USD, während der aktuelle Aktienkurs bei 20,03 USD liegt. Dies entspricht einer positiven Abweichung von +15,58 Prozent und erhält daher die Einstufung "Gut". Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt die Aktie mit einer Differenz von +12,46 Prozent im positiven Bereich und erhält ein "Gut"-Signal. Insgesamt ergibt sich somit eine positive Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Norwegian Cruise Line-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 28,07 Prozent erzielt, was 34,62 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich "Hotels, Restaurants und Freizeit" liegt die Rendite um 34,44 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.