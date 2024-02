Norwegian Cruise Line Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Der Aktienkurs von Norwegian Cruise Line hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance des Sektors "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von 14,72 Prozent erzielt, was mehr als 24 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche, die eine mittlere Rendite von -9,39 Prozent in den letzten 12 Monaten erzielt hat, liegt Norwegian Cruise Line mit 24,12 Prozent deutlich darüber. Diese starke Kursentwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Norwegian Cruise Line zeigt gemischte Meinungen in den sozialen Medien. Zwar wurden vor allem negative Meinungen veröffentlicht, doch in den letzten Tagen beschäftigte sich der Markt auch mit positiven Themen rund um das Unternehmen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für das Anleger-Sentiment, wobei insbesondere analysiert wurde, dass überwiegend "Gut"-Signale abgegeben wurden.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Norwegian Cruise Line mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,74 Prozent (Branche: Hotels Restaurants und Freizeit). Die Redaktion bewertet diese Dividendenpolitik daher als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7-Tage-Basis beträgt derzeit 78,95 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu zeigt der RSI auf 25-Tage-Basis, dass Norwegian Cruise Line weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Analyse mit "Schlecht" bewertet.