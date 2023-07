Norwegian Cruise Line Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Norwegian Cruise Line weist am 20.07.2023, 10:55 Uhr einen Kurs von 21.14 USD an der Börse New York auf. Das Unternehmen wird unter "Hotels Resorts & Kreuzfahrtlinien" geführt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Norwegian Cruise Line einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Norwegian Cruise Line jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Norwegian Cruise Line verläuft aktuell bei 15,48 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Buy", insofern der Aktienkurs selbst bei 21,14 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +36,56 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 17,81 USD angenommen. Dies wiederum entspricht für die Norwegian Cruise Line-Aktie der aktuellen Differenz von +18,7 Prozent und damit einem "Buy"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Buy".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Norwegian Cruise Line erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 64,59 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche sind im Durchschnitt um 16,61 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +47,98 Prozent im Branchenvergleich für Norwegian Cruise Line bedeutet. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 35,34 Prozent im letzten Jahr. Norwegian Cruise Line lag 29,25 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Norwegian Cruise Line konnte in den vergangenen vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Buy". Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Norwegian Cruise Line auf dieser Stufe daher eine "Buy"-Rating.

Norwegian Cruise Line kaufen, halten oder verkaufen?

