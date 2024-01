Norwegian Cruise Line Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Die Norwegian Cruise Line-Aktie wurde in einer technischen Analyse bewertet, die eine positive Abweichung von +6,47 Prozent ergab. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das Unternehmen. Bei einer Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt sich eine Abweichung von +3,68 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Von Analysten wird die Norwegian Cruise Line-Aktie aktuell mit "Neutral" bewertet, basierend auf 3 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet jedoch auf ein Abwärtspotential von -13,93 Prozent hin, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine häufende Anzahl von negativen Meinungen in den vergangenen Wochen, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Andererseits wurden sieben positive und ein negatives Handelssignal ermittelt, was letztlich zu einer Einstufung als "Gut"-Aktie führt. Die Redaktion ist der Auffassung, dass die Aktie von Norwegian Cruise Line bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet ist.

Wer aktuell in die Aktie von Norwegian Cruise Line investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Hotels, Restaurants und Freizeit einen geringeren Ertrag in Höhe von 2,76 Prozentpunkten erzielen. Damit ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.