Norwegian Cruise Line Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich der Norwegian Cruise Line-Aktie war in den letzten zwei Wochen vorwiegend positiv. An neun Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen in sozialen Medien, während an drei Tagen eher negative Kommunikation im Vordergrund stand. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert. Dies führte dazu, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhielt. Allerdings ergaben tiefgreifende und automatische Analysen der Kommunikation, dass in letzter Zeit vor allem negative Signale im Vordergrund standen.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Norwegian Cruise Line-Aktie über die letzten 200 Handelstage bei 17,62 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 20,7 USD lag somit deutlich darüber, was einem Unterschied von +17,48 Prozent entspricht. Auch wenn man den gleitenden Durchschnitt basierend auf den letzten 50 Handelstagen betrachtet, liegt der letzte Schlusskurs mit 18,05 USD über dem gleitenden Durchschnitt (+14,68 Prozent). Aufgrund dieser Werte erhält die Norwegian Cruise Line-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.

Die Analysten bewerten die Norwegian Cruise Line-Aktie derzeit als "Neutral". In den letzten zwölf Monaten setzt sich diese Bewertung aus 1 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen zusammen. Für den vergangenen Monat ergab sich ein ähnliches Bild: 0 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht. Somit führen die aktuellen Analysen zu einem Gesamturteil von "Neutral". Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 16,33 USD, was einem Abwärtspotential von -21,1 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung für das Wertpapier.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Norwegian Cruise Line-Aktie aktuell 69,76, was 53 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist, weshalb sie auf dieser Stufe eine "Schlecht"-Bewertung erhält.