Norwegian Cruise Line Aktie: Einfach nur noch schlecht!

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme negativer Kommentare über Norwegian Cruise Line in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt, dass die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung erhalten hat. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie weist darauf hin, dass das Unternehmen aktuell wenig im Fokus der Anleger steht, weshalb die Aktie ein "Neutral"-Rating erhält.

In den vergangenen zwölf Monaten haben insgesamt 7 Analystenbewertungen für die Norwegian Cruise Line-Aktie stattgefunden, wobei 3 als "Gut", 3 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies führt zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating für das Wertpapier. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Norwegian Cruise Line, aber basierend auf den abgegebenen Kurszielen könnte die Aktie um -5,47 Prozent fallen. Daher lautet die Empfehlung der Analysten "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den vergangenen Tagen standen jedoch besonders negative Themen im Mittelpunkt, weshalb der Titel insgesamt die Einschätzung "Neutral" erhält. Die Analyse aus den sozialen Medien ergab 1 "Schlecht-" und 3 "Gut"-Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Norwegian Cruise Line aktuell 0, was eine negative Differenz von -2,74 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Hotels, Restaurants und Freizeit" ergibt. Daher erhält das Unternehmen für diese Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung.