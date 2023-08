Norwegian Cruise Line Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Der Kurs der Aktie Norwegian Cruise Line steht am 28.08.2023, 17:51 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 16.87 USD. Der Titel wird der Branche "Hotels Resorts & Kreuzfahrtlinien" zugerechnet.

Wie Norwegian Cruise Line derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Norwegian Cruise Line-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 4 "Buy"-, 5 "Hold"- und 1 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Norwegian Cruise Line vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (16,6 USD) hat das Wertpapier ein Abwärtspotential von -1,6 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 16,87 USD), was einer "Hold"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Norwegian Cruise Line eine "Hold"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

2. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 2,73 ist die Aktie von Norwegian Cruise Line auf Basis der heutigen Notierungen 96 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" (67,04) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 3,26 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Hotels Restaurants und Freizeit, 3,26). Die Norwegian Cruise Line-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Sell"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

