Norwegian Cruise Line Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Der Aktienkurs der Norwegian Cruise Line verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 14,72 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche durchschnittlich um -6,38 Prozent gefallen, was bedeutet, dass die Norwegian Cruise Line eine Outperformance von +21,11 Prozent im Branchenvergleich erzielt hat. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor war die mittlere Rendite mit -6,94 Prozent im letzten Jahr eher niedrig. Hier lag die Norwegian Cruise Line 21,67 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance hat das Unternehmen in beiden Bereichen ein "Gut"-Rating erhalten.

Die soziale Medienanalyse zeigt, dass die Norwegian Cruise Line in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern positiv bewertet wurde. Dies basiert auf der Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen. Zusätzlich wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen angesprochen. Daher wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft. Die Redaktion hat auch exakt berechenbare Signale herausgefiltert und fand 7 positive und 0 negative Signale. Aufgrund dieser Auswertung wird daher eine "Gut" Empfehlung ausgesprochen.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist die Norwegian Cruise Line ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 2 auf, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" (KGV von 49,08) als unterdurchschnittlich betrachtet wird. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien wird die Norwegian Cruise Line als unterbewertet eingestuft und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass die Norwegian Cruise Line auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 16,91 USD, während der Kurs der Aktie bei 17,74 USD liegt, was einer Abweichung von +4,91 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 17,88 USD zeigt eine minimale Abweichung von -0,78 Prozent. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.