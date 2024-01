Norwegian Cruise Line Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "Kingboard Chemical":

Norwegian Cruise Line wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Hotels Restaurants und Freizeit) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 2,73, was einem Abstand von 95 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 51,17 entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Kennzahlen wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende schüttet Norwegian Cruise Line im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Hotels, Restaurants und Freizeit) eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,76 Prozentpunkte weniger als der Durchschnitt ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Bei der Aktienkurs-Performance liegt Norwegian Cruise Line im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" mit einer Rendite von 21,69 Prozent deutlich über dem Durchschnitt von 0,33 Prozent. Aufgrund dieser sehr positiven Entwicklung wird die Aktie in dieser Kategorie als "Gut" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. Negative Themen dominierten an zehn Tagen die Diskussionen, während an vier Tagen positive Themen überwogen. Dies führte zur Bewertung der Aktie als "Schlecht". Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen ergaben jedoch in den letzten zwei Wochen mehr Kaufsignale als Verkaufssignale, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.