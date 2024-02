Norwegian Air Shuttle: Was für ein Run!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Einen regelrechten Hype erlebt derzeit die Norwegian Air Shuttle. Die Fluggesellschaft legte auch am Montag an den Börsen immerhin gut 2,1 % zu. Bis zum Nachmittag also hat der Kurs in Oslo an der Börse gut funktioniert. Das große Aber kommt aus Deutschland.

Die deutschen Börsen zeigten zeitgleich ein Minus von ca. -7 % bis -8 % an. Das heißt: Die Aktie ist hochspekulativ. Es gibt Börsenplätze in Deutschland, an denen diese Aktie an einzelnen Tagen überhaupt nicht gehandelt worden ist. Die Spekulation läuft – und dennoch ist die Aktie nicht etwa ein Penny Stock. Der Marktwert des Titels beläuft sich aktuell auf ungefähr 16 Mrd. Euro. Die Aktie ist also hoch bewertet.

Das ist verworren

Deshalb ist die Kursentwicklung vergleichsweise verworren. Denn die Aktie wird derzeit zwar an einigen Börsen kaum gehandelt, die Kurse sind unterschiedlich und es gibt kaum Nachrichten. Dennoch: Auf Basis der geschätzten Gewinne für 2023 hat das Papier ein KgV von 7. Das ist relativ niedrig. Und auch das KGV für das neue Jahr ist mit ca. 9,4 noch niedrig. Analysten sind zudem ausgesprochen positiv gestimmt!

