Norwegian Air Shuttle: Was für ein Gewinn!

Norwegian Shuttle setzte sich mit einem Gewinn von fast genau 20 % am Freitag an die Spitze der Berichterstattung für viele kleine Werte. Die Norweger hatten ihre Zahlen zum 4. Quartal in einem “Earnings Call” vorgelegt, also den Analysten telefonisch Auskunft erteilt. Die Zahlen sind offenbar an den Märkten gut angekommen.

Damit bestätigt sich ein Trend, der sich seit längerer Zeit abzeichnet. Das Unternehmen konnte seit Jahresanfang immerhin ein Plus in Höhe von über 66 % verbuchen – stark, wie Beobachter meinen. Denn dennoch ist der Titel vergleichsweise günstig bewertet.

Die Bewertung ist noch immer recht interessant!

Beleg dafür ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das wird aktuell auf einen Wert von knapp 7 für das abgelaufene Jahr taxiert. Für 2024 liegt das KGV bei einem Wert von fast 10. Auch das ist bei einem profitablen Unternehmen mit einem Umsatz von erwartbaren fast 2,5 Mrd. Euro ein guter Wert. Analysten auf Marketscreener sehen indes die Kursziele nun im Mittel als weitgehend erfüllt an!

