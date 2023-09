Norwegian Air Shuttle: Erwartete Quartalszahlen und Aktienprognose für das dritte Quartal

In 51 Tagen präsentiert die in Fornebu, Norwegen ansässige Norwegian Air Shuttle ihre Quartalszahlen für das dritte Quartal. Doch was können Aktionäre in Bezug auf Umsatz- und Gewinnzahlen erwarten? Und wie hat sich die Norwegian Air Shuttle Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

Mit nur noch 51 Tagen bis zur Veröffentlichung der Quartalszahlen ist das Interesse bei den Aktionären und Analysten gleichermaßen groß. Derzeit wird erwartet, dass Norwegian Air Shuttle einen deutlichen Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum Vorquartal verzeichnen wird. Im dritten Quartal 2022 betrug der Umsatz noch 621,19 Mio. EUR, während nun ein Sprung von +23,10 Prozent auf 764,57 Mio. EUR erwartet wird. Auch der Gewinn soll leicht zurückgehen und voraussichtlich um 0,00 Prozent auf 79,42 Mio. EUR fallen.

Auf Jahressicht sind die Analysten...