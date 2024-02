Norwegian Air Shuttle-Anleger wird’s freuen!

Die Norwegian Air Shuttle Asa hat in den letzten Tagen eine positive Kursentwicklung verzeichnet. Mit einem aktuellen Kurs von 16,59 NOK liegt die Aktie 27,22 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Die langfristige Einstufung basierend auf den vergangenen 200 Tagen ist ebenfalls positiv, da die Distanz zum GD200 bei 53,75 Prozent liegt. Somit wird die Aktie insgesamt aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet.

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, allerdings wurde verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert. Dies führt zu einer neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Norwegian Air Shuttle Asa liegt aktuell bei 30,24, was als neutral eingestuft wird. Auch der RSI25 über einen Zeitraum von 25 Tagen deutet auf eine positive Einschätzung hin, da er mit 21,63 bewertet wird. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung als "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte eine Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt werden, was zu einer negativen Bewertung der Aktie führt. Die Kommunikationsfrequenz blieb jedoch unverändert. Insgesamt wird die Norwegian Air Shuttle Asa daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.