Norwegian Air Shuttle Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Die Norwegian Air Shuttle Asa-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 10,6 NOK verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 14,98 NOK, was einem Unterschied von +41,32 Prozent entspricht. Dies führt zu einer positiven charttechnischen Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 12,28 NOK liegt mit einem Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt bei einer Abweichung von +21,99 Prozent, was ebenfalls zu einer guten Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Norwegian Air Shuttle Asa zeigt, dass die Aktie derzeit überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 24,4 Punkte, während der 25-Tage-RSI 26,52 Punkte aufweist. Beide Werte führen zu einer positiven Bewertung des Wertpapiers.

Auch die Stimmung und der Buzz um die Aktie sind positiv. Analysen sozialer Plattformen zeigen, dass die Kommentare überwiegend positiv sind und in den letzten ein bis zwei Tagen positive Themen aufgegriffen wurden. Ebenso wurde eine Aufhellung des Stimmungsbildes und eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen festgestellt.

Basierend auf diesen Analysen und Bewertungen erhält die Norwegian Air Shuttle Asa-Aktie insgesamt eine gute Einschätzung sowohl aus charttechnischer Sicht als auch hinsichtlich der Stimmung und des Buzz in den sozialen Medien.