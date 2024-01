Norwegian Air Shuttle Aktie: Ein wahrer Champion!

In den letzten Wochen gab es in den sozialen Medien keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Norwegian Air Shuttle Asa. Die Diskussionen blieben weitgehend neutral, was von der Redaktion als "Neutral"-Bewertung eingestuft wird. Allerdings wurde über Norwegian Air Shuttle Asa mehr als üblich diskutiert, was zu einer steigenden Aufmerksamkeit führt und somit ein "Gut"-Rating erhält.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war größtenteils positiv, wobei an sechs Tagen positive Themen überwogen, während an einem Tag negative Themen vorherrschten. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) liegt der 7-Tage-RSI derzeit bei 9,22 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Norwegian Air Shuttle Asa überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 30,04, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" bewertet wird.

Die Norwegian Air Shuttle Asa notiert derzeit bei 11.975 NOK, was +16,38 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, und +17,52 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" eingestuft.