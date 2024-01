Norwegian Air Shuttle Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Wir haben die Aktie von Norwegian Air Shuttle Asa auf diese beiden Faktoren hin untersucht.

Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung eine positive Änderung erfahren, was einem "Gut"-Rating entspricht.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Norwegian Air Shuttle Asa verläuft aktuell bei 10,17 NOK, während der Aktienkurs selbst bei 11,39 NOK aus dem Handel ging. Dies bedeutet einen Abstand von +12 Prozent und erhält daher die Einstufung "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt eine aktuelle Differenz von +14,13 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Signal führt.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) liegt der RSI7 bei 20 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und damit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI ergibt. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls eine Überverkauft-Situation und wird daher auch mit "Gut" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, mit fünf Tagen im grünen Bereich und größtenteils neutralen Diskussionen an insgesamt vier Tagen. Die verstärkte Diskussion über positive Themen in den letzten ein bis zwei Tagen führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie mit "Gut".

Zusammenfassend ergibt sich eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment bei der Aktie von Norwegian Air Shuttle Asa.