Norwegian Air Shuttle Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Die Meinung der Anleger über die Norwegian Air Shuttle Asa-Aktie war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An acht Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an einem Tag negative Kommentare überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich jedoch vor allem negative Themen in den Gesprächen der Anleger hervorgetan. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft. Das Anleger-Sentimentsbarometer gibt der Norwegian Air Shuttle Asa insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Norwegian Air Shuttle Asa-Aktie in den letzten 7 Tagen liegt bei 72, was auf eine Überbewertung hinweist. Im Vergleich dazu steht der RSI der letzten 25 Tage bei 35,39, was weder eine Über- noch eine Unterbewertung anzeigt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung für die Norwegian Air Shuttle Asa-Aktie auf Basis des RSI.

Die Stimmung der Anleger hat sich in den letzten Wochen zunehmend verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stimmungsänderungsrate führt. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat ebenfalls abgenommen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Norwegian Air Shuttle Asa-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating in Bezug auf das Sentiment und den Buzz.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Norwegian Air Shuttle Asa-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 11,13 NOK lag, während der letzte Schlusskurs bei 17 NOK lag, was einer Abweichung von +52,74 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt mit einem Schlusskurs von 14,82 NOK, der ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt liegt (+14,71 Prozent Abweichung), eine positive Entwicklung. Insgesamt erhält die Norwegian Air Shuttle Asa-Aktie daher ein "Gut"-Rating in Bezug auf die technische Analyse.