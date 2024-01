Norwegian Air Shuttle Aktie: Der nächste große Wurf!

Die Norwegian Air Shuttle Asa zeigt sich laut technischer Analyse derzeit als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 10,26 NOK, während der Aktienkurs bei 12,105 NOK liegt, was einer Überbewertung von +17,98 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 10,75 NOK, was einer Abweichung von +12,6 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

Das Sentiment und der Buzz bezüglich der Norwegian Air Shuttle Asa weist auf eine mittlere Diskussionsintensität hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung deutet auf eine positive Veränderung hin, was wiederum zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Norwegian Air Shuttle Asa-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (45) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (37,81) führen zu dieser Einschätzung.

Insgesamt ergibt die technische Analyse und das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung für die Norwegian Air Shuttle Asa-Aktie.