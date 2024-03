Norwegian Air Shuttle Aktie: Das kann sich sehen lassen!

In den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine negative Stimmungsveränderung bei der Aktie von Norwegian Air Shuttle Asa festgestellt werden. Die Kommunikationsfrequenz blieb jedoch unverändert. Aufgrund dessen wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. Allerdings wurde in den Gesprächen der Anleger in letzter Zeit vermehrt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Norwegian Air Shuttle Asa diskutiert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse ist zu erkennen, dass der Kurs der Norwegian Air Shuttle Asa derzeit um 27,22 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auf Basis der letzten 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +53,75 Prozent liegt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Norwegian Air Shuttle Asa liegt bei 30,24 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt mit einem Wert von 21,63 eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Gut" auf diesem Niveau.