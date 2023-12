Norwegian Air Shuttle Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Die Norwegian Air Shuttle Asa-Aktie wird derzeit anhand verschiedener Indikatoren bewertet. Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 10,17 NOK lag, was deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs von 10,845 NOK liegt. Dies ergibt eine positive Bewertung. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Betrachtung des Sentiments und Buzz im Internet ergibt jedoch eine eher negative Einschätzung. Die Diskussionsintensität ist rückläufig, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Ebenso zeigt sich eine negative Stimmungsänderung, die ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war hingegen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Abschließend wird die Norwegian Air Shuttle Asa-Aktie anhand des Relative Strength Index (RSI) bewertet. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der 25-Tage-RSI zeigen, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung für die Norwegian Air Shuttle Asa-Aktie, basierend auf verschiedenen technischen und sentimentalen Indikatoren.