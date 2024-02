Norwegian Air Shuttle Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren zeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Ein solcher Indikator ist der gleitende Durchschnitt, der 50- und 200-Tage-Durchschnitt betrachtet. Der längerfristige Durchschnitt der Norwegian Air Shuttle Asa-Aktie beträgt aktuell 10,73 NOK, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 17,56 NOK liegt (+63,65 Prozent Abweichung). Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt (12,8 NOK) liegt mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+37,19 Prozent Abweichung), was zu einem "Gut"-Rating führt. In Summe wird Norwegian Air Shuttle Asa auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Sentiment und Buzz: Die Aktivität der Norwegian Air Shuttle Asa-Aktie hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung weist auf eine erhöhte Diskussionsintensität hin und erfordert daher eine "Gut"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Norwegian Air Shuttle Asa in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Relative Strength Index: Der Relative Strength-Index, der die Dynamik eines Aktienkurses bewertet, zeigt einen RSI von 8,9 für einen Zeitraum von 7 Tagen und von 10,34 für 25 Tage, was zu einer Bewertung als "Gut" führt.

Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, mit 11 Tagen im grünen Bereich und nur zwei neutralen Tagen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es verstärkt positive Diskussionen über das Unternehmen Norwegian Air Shuttle Asa. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.