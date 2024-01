Norwegian Air Shuttle Aktie: Das ist die Höhe!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI ist ein häufig eingesetzter Indikator aus der technischen Analyse im Finanzmarkt. Die Aktie der Norwegian Air Shuttle Asa wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 2,54 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 25,92, dass die Aktie überverkauft ist. Somit erhält die Norwegian Air Shuttle Asa-Aktie in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein positives Bild. Die Stimmungslage der Anleger verbesserte sich im vergangenen Monat zunehmend, und das Unternehmen wurde mehr diskutiert als üblich, was auf eine zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger hinweist. Daher erhält die Aktie in diesem Punkt ebenfalls ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse wird der aktuelle Kurs der Norwegian Air Shuttle Asa von 13.415 NOK mit +30,12 Prozent Entfernung vom GD200 als positiv bewertet, ebenso wie der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert. Der Abstand von +21,73 Prozent führt auch hier zu einem "Gut"-Signal.

In den letzten zwei Wochen wurde die Norwegian Air Shuttle Asa von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet, was auch durch die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen bestätigt wird. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher insgesamt eine Einstufung als "Gut".

Insgesamt erhält die Norwegian Air Shuttle Asa-Aktie demnach eine positive Bewertung basierend auf dem RSI, der Stimmungsänderung, der Diskussionsintensität, der technischen Analyse und der Anlegerbewertung.