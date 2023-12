Norwegian Air Shuttle Aktie: Der ganz große Wurf!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Er dient als guter Anzeiger für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der Norwegian Air Shuttle Asa-Aktie in den letzten 7 Tagen liegt bei 12, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 25-Tage-RSI bei 32,87, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Norwegian Air Shuttle Asa.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Norwegian Air Shuttle Asa besonders positiv diskutiert, ohne negative Diskussionen. Überwiegend neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt zwei Tagen. Aktuell zeigen sich die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie führt. Insgesamt erhält Norwegian Air Shuttle Asa auf der Basis des Anleger-Sentiments eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Norwegian Air Shuttle Asa-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 10,19 NOK liegt. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 11.185 NOK ergibt sich eine Abweichung von +9,76 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 9,37 NOK eine Abweichung von +19,37 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität für Norwegian Air Shuttle Asa durchschnittlich ist und eine normale Aktivität zu verzeichnen ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso gab es in diesem Zeitraum kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.