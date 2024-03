Norwegian Air Shuttle Aktie: Das gab es noch nie!

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild für die Norwegian Air Shuttle Asa deutlich zum Positiven verändert. Dies basiert auf der Auswertung von sozialen Medien, die eine Tendenz zu besonders positiven Themen zeigte. Daher wird dieses Kriterium als "Gut" bewertet. Auch die Diskussion über das Unternehmen war intensiver, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Norwegian Air Shuttle Asa daher eine "Gut"-Bewertung für diese Stufe.

Die technische Analyse zeigt, dass die Norwegian Air Shuttle Asa-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren ebenfalls ein "Gut"-Rating erhält. Sowohl der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt als auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt weisen auf eine positive Abweichung des Schlusskurses hin. Daher wird das Unternehmen in dieser Hinsicht positiv bewertet.

In Bezug auf den Relative Strength-Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass die Norwegian Air Shuttle Asa mit einem Wert von 51,18 weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird dieses Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn der RSI auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich ein Wert von 28, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Norwegian Air Shuttle Asa in den sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den Diskussionen der letzten beiden Wochen standen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Somit errechnet sich eine positive Einschätzung der Anleger-Stimmung als "Gut".

Insgesamt zeigt die Analyse, dass sich das Stimmungsbild für die Norwegian Air Shuttle Asa positiv verändert hat und auch die technischen Indikatoren auf eine positive Entwicklung hindeuten.