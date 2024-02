Norwegian Air Shuttle Aktie: Das gab es noch nie!

Das Anleger-Sentiment ist ein entscheidender Faktor bei der Beurteilung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Norwegian Air Shuttle Asa diskutiert, wobei vor allem positive Meinungen überwiegen. Auch in den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Markt hauptsächlich mit positiven Themen rund um das Unternehmen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die Analyse des Sentiments und des öffentlichen Interesses zeigt, dass die Stimmung in Bezug auf Norwegian Air Shuttle Asa in den letzten Wochen deutlich positiver geworden ist. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war jedoch in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Norwegian Air Shuttle Asa-Aktie in den letzten 200 Handelstagen deutlich über dem gleitenden Durchschnitt lag, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage zeigt, dass die Norwegian Air Shuttle Asa-Aktie überverkauft ist, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung für die Aktie basierend auf der RSI-Bewertung.