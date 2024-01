Norwegian Air Shuttle Aktie: Was soll man davon noch halten?

Die Anlegerstimmung in Bezug auf die Norwegian Air Shuttle Asa war in den letzten Tagen größtenteils neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Insgesamt drehte sich die Diskussion an drei Tagen um positive Themen, während keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. An fünf Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält die Norwegian Air Shuttle Asa daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Die technische Analyse zeigt, dass die Norwegian Air Shuttle Asa derzeit mit einem Relative Strength Index (RSI) von 79,85 überkauft ist. Daher wird dieses Signal als "Schlecht" eingestuft. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 40, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird die Einstufung auf dieser Basis als "Neutral" betrachtet. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung des RSI von "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Norwegian Air Shuttle Asa aktuell bei 10,16 NOK. Da der Aktienkurs selbst bei 10,72 NOK aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +5,51 Prozent aufgebaut hat, wird die Aktie als "Gut" eingestuft. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt sich ebenfalls ein positiver Trend, was zu einem "Gut"-Signal führt. Somit ergibt sich insgesamt eine Einstufung auf Basis der beiden Zeiträume als "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigte sich in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über die Norwegian Air Shuttle Asa. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Beiträge zu der Aktie deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit weniger im Fokus der Anleger steht, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich somit für die Aktie ein "Schlecht"-Rating aufgrund der abnehmenden Aufmerksamkeit in den sozialen Medien.