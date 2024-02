Norwegian Air Shuttle Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der verwendet wird, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für Norwegian Air Shuttle Asa beträgt der RSI 8,9, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 10,34, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung für den Zeitraum von 25 Tagen führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnitt bei 10,73 NOK liegt, was deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 17,56 NOK (+63,65 Prozent Abweichung) liegt. Daraus ergibt sich auch hier eine "Gut"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 12,8 NOK, ebenfalls über dem letzten Schlusskurs (+37,19 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Norwegian Air Shuttle Asa also auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz rund um Norwegian Air Shuttle Asa zeigen eine erhöhte Aktivität und eine positive Veränderung der Stimmung, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit 11 Tagen im grünen Bereich und kaum negativen Diskussionen. Die Redaktion bewertet daher die Aktie als "Gut".

Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung für Norwegian Air Shuttle Asa basierend auf verschiedenen Indikatoren und dem Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken.