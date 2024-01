Norwegian Air Shuttle Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Die technische Analyse der Norwegian Air Shuttle Asa-Aktie zeigt positive Trends. Der 50- und 200-Tages-Durchschnitt weist darauf hin, dass sich die Aktie in einem Aufwärtstrend befindet. Der letzte Schlusskurs liegt sowohl über dem 50-Tage-Durchschnitt als auch über dem 200-Tage-Durchschnitt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index zeigt neutralen RSI7- und RSI25-Werte, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In den sozialen Medien wurde überwiegend positiv über Norwegian Air Shuttle Asa diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung anhand der Stimmungsanalyse führt. Die Kommunikationsfrequenz blieb in den letzten vier Wochen unverändert.

Insgesamt erhält Norwegian Air Shuttle Asa auf Basis der technischen Analyse und der Stimmungs- und Kommunikationsfrequenz eine "Gut"-Bewertung.