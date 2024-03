Norwegian Air Shuttle Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Die Stimmungslage in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in Bezug auf Norwegian Air Shuttle Asa in den letzten Tagen überwiegend positiv gestimmt waren. In den Diskussionen wurden hauptsächlich positive Themen angesprochen, und es gab keine negativen Äußerungen. An vier Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Norwegian Air Shuttle Asa daher eine "Gut"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der durchschnittliche Schlusskurs der Norwegian Air Shuttle Asa-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 11,08 NOK lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 17,325 NOK, was einem Unterschied von +56,36 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt weist mit einem Schlusskurs von 14,58 NOK eine Abweichung von +18,83 Prozent auf. Dies führt zu einer weiteren "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Basis.

Der Relative Strength Index (RSI) der Norwegian Air Shuttle Asa-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 60, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 31,24 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs daher ein "Neutral"-Rating.

Die Veränderungen in der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien ermöglichen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild der Aktie. In den letzten vier Wochen konnte eine Aufhellung des Stimmungsbildes festgestellt werden, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch die Zunahme der Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen führt zu einem positiven Rating. Insgesamt erhält Norwegian Air Shuttle Asa daher auch in diesem Bereich eine "Gut"-Rating.