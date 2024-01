Norwegian Air Shuttle Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Die Stimmung und der Buzz rund um Aktien sind wichtige Maßstäbe zur Bewertung, neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine Rolle. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktie von Norwegian Air Shuttle Asa wurde auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine unterdurchschnittliche Aktivität, woraus sich eine "Schlecht"-Bewertung ergibt. Die Rate der Stimmungsänderung für Norwegian Air Shuttle Asa erfuhr in diesem Zeitraum jedoch eine positive Änderung, was zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Norwegian Air Shuttle Asa bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Norwegian Air Shuttle Asa verläuft aktuell bei 10,17 NOK. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Gut", da der Aktienkurs selbst bei 11,39 NOK aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +12 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50 mit einem Niveau von 9,98 NOK, entspricht einer aktuellen Differenz von +14,13 Prozent, was ebenfalls auf ein "Gut"-Signal hindeutet. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet somit "Gut".

In sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An fünf Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt vier Tagen. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Norwegian Air Shuttle Asa. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Norwegian Air Shuttle Asa wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 20 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich und zeigt ebenfalls an, dass Norwegian Air Shuttle Asa überverkauft ist. Zusammen erhält das Norwegian Air Shuttle Asa-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

