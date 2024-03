Norwegian Air Shuttle Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit wird der RSI berechnet. Für die Norwegian Air Shuttle Asa-Aktie liegt der RSI der letzten 7 Tage bei 60, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird es mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 31,24 keine überkauften oder überverkauften Signale und erhält somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Die Analyse der RSIs ergibt somit insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Norwegian Air Shuttle Asa.

Im Hinblick auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten vier Wochen bei der Norwegian Air Shuttle Asa-Aktie eine Verbesserung der Stimmungslage festgestellt werden. Dies führt zu einer Bewertung mit "Gut". Auch die Kommunikationsfrequenz hat zugenommen, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält die Norwegian Air Shuttle Asa daher eine Bewertung mit "Gut".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber der Norwegian Air Shuttle Asa. Positive Themen dominierten die Diskussion an zehn Tagen, während an vier Tagen eine eher neutrale Einstellung herrschte. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Anlegerstimmung und einer Bewertung mit "Gut" führt.

In der technischen Analyse ergibt sich für die Norwegian Air Shuttle Asa-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 11,08 NOK für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 17,325 NOK, was einem Unterschied von +56,36 Prozent entspricht und somit zu einer Bewertung mit "Gut" aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs mit 14,58 NOK um +18,83 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer positiven kurzfristigen Bewertung mit "Gut" führt.

Insgesamt erhält die Norwegian Air Shuttle Asa-Aktie also gute Bewertungen sowohl in Bezug auf RSI, Sentiment und Buzz als auch in der technischen Analyse.