Norwegian Air Shuttle Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Die technische Analyse der Norwegian Air Shuttle Asa-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 10,19 NOK liegt, während der aktuelle Kurs bei 10,99 NOK liegt, was einer Abweichung von +7,85 Prozent entspricht. Dies ergibt eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 9,27 NOK über dem letzten Schlusskurs um +18,55 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Norwegian Air Shuttle Asa-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass in den letzten beiden Wochen überwiegend positive Meinungen und Kommentare zum Unternehmen geäußert wurden, was zu einer positiven Einschätzung und Stimmung führt. Basierend auf diesen Signalen wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft, da die Anlegerstimmung angemessen bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Norwegian Air Shuttle Asa-Aktie der letzten 7 Tage beträgt 19, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt dagegen ein "Neutral"-Rating, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält die Aktie basierend auf der RSI-Analyse ein "Gut"-Rating.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung für die Norwegian Air Shuttle Asa-Aktie in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.