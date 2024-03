Norwegian Air Shuttle Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Die technische Analyse der Norwegian Air Shuttle Asa-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 16,595 NOK um 48,17 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 15,12 NOK um 9,76 Prozent unter dem aktuellen Kurs, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität sich stark verändert hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Norwegian Air Shuttle Asa-Aktie liegt bei 68, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis von 38,75 führt zu einer "Neutral"-Bewertung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Norwegian Air Shuttle Asa.

Die Diskussion in Social Media zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Norwegian Air Shuttle Asa waren. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung in der Anlegerstimmung führt. Insgesamt erhält Norwegian Air Shuttle Asa von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.