Norwegian Air Shuttle Aktie: Sensationelle Entwicklung

Investoren: Die Diskussionen über Norwegian Air Shuttle Asa in den sozialen Medien geben deutliche Signale über die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen häuften sich die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Außerdem wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein. Zusammenfassend ist die Anlegerstimmung für die Aktie von Norwegian Air Shuttle Asa angemessen bewertet.

Relativer Stärkeindex: Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Norwegian Air Shuttle Asa-Aktie beträgt aktuell 28, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher vergeben wir ein "Gut"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil und wird mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für Norwegian Air Shuttle Asa.

Stimmung und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger im letzten Monat zunehmend schlechter wurde. Auch die Diskussionsintensität nahm ab, wodurch die Aktie ein "Schlecht"-Rating erhält.

Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Norwegian Air Shuttle Asa verläuft bei 10,22 NOK, während der Aktienkurs bei 12,115 NOK liegt, was einem Abstand von +18,54 Prozent entspricht. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) zeigt eine Differenz von +14,94 Prozent und somit ein "Gut"-Signal. Insgesamt erhält die Norwegian Air Shuttle Asa-Aktie daher die Einstufung "Gut" auf Basis der technischen Analyse.