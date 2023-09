Norwegian Air Shuttle Aktie: Positiver Trend trotz negativer Kursentwicklung erwartet

Die Norwegian Air Shuttle Aktie befindet sich derzeit in einer negativen Kursentwicklung. Der gleitende Durchschnitt 50 zeigt keine Unterstützung für den Kurs. Analysten sind hingegen zuversichtlich und schätzen, dass die Aktie in den nächsten 12 Monaten auf 1,26 EUR steigen könnte, was einem Gewinn von +70,12% entspricht.

In Bezug auf die Quartalszahlen wird erwartet, dass Norwegian Air Shuttle im dritten Quartal einen Umsatzsprung von +25,00% auf 776,45 Mio. EUR verzeichnen wird. Der Gewinn wird voraussichtlich um 0,00% fallen und bei 79,42 Mio. EUR liegen.

Auf Jahressicht rechnen Analysten mit einem Umsatzanstieg von +32,30% und einem Gewinnplus von +62,90% auf 15,29 Mio. EUR. Dies bedeutet einen positiven Trend im Vergleich zum Vorjahr.

Der aktuelle Aktienkurs hat sich in den letzten 30 Tagen um -6,17% verändert....